Путин объяснил укрепление рубля

Путин: Снижение спроса на иностранную валюту оказало поддержку рублю

За последнее время спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке заметно упал, что оказало поддержку рублю. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит «Прайм».

Сейчас доллары, евро и другие валюты не пользуются таким большим спросом, как до ввода масштабных западных санкций, отметил он. «Валюта меньше нужна — не нужна так, как раньше», — резюмировал Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Впрочем, участники рынка придерживаются иного мнения по поводу динамики спроса на иностранные валюты. По итогам второго квартала, по данным финансового маркетплейса «Банки.ру», спрос россиян на доллары, евро и юани подскочил почти втрое с начала года.

Эксперты связывают такую динамику с рядом факторов. К числу основных причин резкого роста спроса россиян на иностранные валюты аналитики отнесли затяжное смягчение денежно-кредитной политики Центробанка, сделавшее вклады и депозиты менее привлекательными, а также разгар сезона отпусков. На этом фоне отток средств из банков в конце весны достиг 550 миллиардов рублей. Эта тенденция может закрепиться во второй половине года, если ЦБ продолжит придерживаться своего курса.

