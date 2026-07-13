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12:15, 13 июля 2026Экономика

Спрос россиян на иностранные валюты взлетел

«Банки.ру»: Спрос россиян на иностранные валюты вырос почти втрое
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: allstars / Shutterstock / Fotodom

По итогам второго квартала спрос россиян на иностранные валюты увеличился почти втрое с начала года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Банки.ру».

Подобную динамику аналитики связали в первую очередь с укреплением рубля. На фоне ослабления иностранных валют многие граждане воспользовались возможностью приобрести их по более выгодному курсу.

Самой популярной иностранной валютой у граждан за отчетный период оказался доллар. На долю американской расчетной единицы пришлось 68 процентов заявок, уточнили эксперты. Достигнутый результат оказался максимальным за последние пять кварталов. Что касается остальных валют, то их доля оказалась гораздо меньше. На евро пришлось 22 процента заявок, а на юань — 7 процентов, резюмировали аналитики.

Спрос на иностранные валюты растет на фоне затяжного смягчения денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ). Продолжительное падение ключевой ставки сделало вклады и депозиты менее привлекательными. Покупка иностранной валюты стала для многих альтернативой для формирования долгосрочных накоплений. За один только май граждане сняли со счетов и вкладов в общей сложности 550 миллиардов рублей. Эта тенденция может закрепиться, если ЦБ продолжит придерживаться вышеуказанного курса.

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