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11:39, 13 июля 2026Экономика

Названа самая популярная у россиян иностранная валюта

«Банки.ру»: Доллар оказался самой востребованной у россиян иностранной валютой
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Q world / Shutterstock / Fotodom

Несмотря на все ограничения, доллар продолжает оставаться самой популярной у россиян иностранной валютой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования, проведенного аналитиками финансового маркетплейса «Банки.ру».

Россияне в целом сохраняют долгосрочный интерес к валютной диверсификации, отмечают эксперты. Прежде всего это относится к тем, кто формирует накопления на срок более года.

На долю доллара пришлось 68 процентов всех заявок на покупку иностранной валюты, пояснили аналитики. Достигнутый результат оказался максимальным за последние пять кварталов. Другие валюты значительно отстали от американской. Так, доля евро составила 22 процента, а юаня — 7 процентов, констатировали специалисты.

Эксперты связывают рост спроса на иностранную валюту в России в первую очередь с затяжным смягчением денежно-кредитной политики Центробанка. Продолжительное падение ключевой ставки, объясняют они, сделало вклады и депозиты менее привлекательными для граждан. Следствием этого стал массовый отток денежных средств из банков. В мае физлица сняли со счетов и вкладов в общей сложности 550 миллиардов рублей. На этом фоне покупка иностранной валюты стала для многих альтернативой для формирования долгосрочных накоплений.

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