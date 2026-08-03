ТАСС: Командование ВСУ жалуется на нехватку холодильников в украинских моргах

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуется на нехватку свободных холодильников в украинских моргах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, ВСУ негде хранить тела в жару. «Особенно много за крайние дни погибло в Запорожской области, им никак не могут найти место», — отметил он. Источник добавил, что несколько тел на хранение согласились взять сотрудники одного из моргов Днепропетровска.

Ранее несколько десятков тел солдат ВСУ пропало из морга военного госпиталя в Сумах. Это произошло после того, как морг посетило командование 14-го армейского корпуса ВСУ. Несколько десятков украинских военных прибыли в морг и вывезли практически все тела. По предварительным данным, их могут захоронить на кладбище хирургических отходов.