Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:22, 3 августа 2026 (обновлено: 05:25, 3 августа 2026)Бывший СССР

ВСУ пожаловались на нехватку холодильников в моргах

ТАСС: Командование ВСУ жалуется на нехватку холодильников в украинских моргах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуется на нехватку свободных холодильников в украинских моргах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, ВСУ негде хранить тела в жару. «Особенно много за крайние дни погибло в Запорожской области, им никак не могут найти место», — отметил он. Источник добавил, что несколько тел на хранение согласились взять сотрудники одного из моргов Днепропетровска.

Ранее несколько десятков тел солдат ВСУ пропало из морга военного госпиталя в Сумах. Это произошло после того, как морг посетило командование 14-го армейского корпуса ВСУ. Несколько десятков украинских военных прибыли в морг и вывезли практически все тела. По предварительным данным, их могут захоронить на кладбище хирургических отходов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Завтра днем». Трамп анонсировал переговоры с Ираном. Израиль узнал об отмене ударов из соцсетей
    Начальница разослала сотрудникам мерзкие снимки из туалета и опозорилась перед ними
    Миллионер лишился денег из-за поцелуя в парке
    Россиянам назвали один неочевидный риск переноса вирусов через кондиционер
    Россиян предостерегли от публикации в соцсетях некоторых данных
    Указ Путина вдохновил на переезд в Россию полсотни австрийцев
    Ирландец описал российский город фразой «возвращаться сюда — всегда удовольствие»
    Врач рассказал о не имеющем вакцины новом виде вируса
    ВСУ пожаловались на нехватку холодильников в моргах
    Россиянам дали совет по организации прибыльного бизнеса в деревне
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok