Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:26, 16 мая 2026Бывший СССР

Из украинского морга пропали тела бойцов ВСУ после визита командования

ТАСС: Из морга в Сумах после визита командования пропали тела солдат ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Несколько десятков тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропало из морга военного госпиталя в Сумах. Об этом рассказал ТАСС источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что это произошло после того, как морг посетило командование 14-го армейского корпуса ВСУ. Собеседник агентства уточнил, что несколько десятков украинских военных прибыли в морг и вывезли практически все тела. По предварительным данным, их могут захоронить на кладбище хирургических отходов.

Недавно сообщалось, что в морге Харьковской области выявили массовые кражи с тел бойцов ВСУ. Одна из работниц плоскогубцами срезала обручальные кольца с трупов, а после этого шла в ломбард и сдавала ювелирные украшения за наличные. Женщина заключена под стражу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван наиболее вероятный итог конфликта на Украине

    В Европарламенте предрекли Зеленскому участь Ермака

    Из украинского морга пропали тела бойцов ВСУ после визита командования

    Израильский министр рассказал о божественной помощи стране

    Чиновников Орбана оставят без пособий ради благотворительности

    Дмитриев рассказал о надежде для немцев

    Тысячи пчел атаковали Белый дом

    В США сообщили тревожные новости по Ирану

    Борьба за отставку Стармера вскрыла тревожный сигнал для Британии

    ВСУ атаковали российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok