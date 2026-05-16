Из украинского морга пропали тела бойцов ВСУ после визита командования

ТАСС: Из морга в Сумах после визита командования пропали тела солдат ВСУ

Несколько десятков тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропало из морга военного госпиталя в Сумах. Об этом рассказал ТАСС источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что это произошло после того, как морг посетило командование 14-го армейского корпуса ВСУ. Собеседник агентства уточнил, что несколько десятков украинских военных прибыли в морг и вывезли практически все тела. По предварительным данным, их могут захоронить на кладбище хирургических отходов.

Недавно сообщалось, что в морге Харьковской области выявили массовые кражи с тел бойцов ВСУ. Одна из работниц плоскогубцами срезала обручальные кольца с трупов, а после этого шла в ломбард и сдавала ювелирные украшения за наличные. Женщина заключена под стражу.