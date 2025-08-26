В морге Харьковской области выявили массовые случаи кражи с тел бойцов ВСУ

Работница морга Харьковской области обворовывала тела бойцов ВСУ

Работница морга в Харьковской области массово обворовывала тела погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Общественное Харьков».

«На Харьковщине работница морга обворовывала погибших украинских воинов и сдавала их обручальные кольца, цепочки, часы, а также мобильные телефоны в ломбард», — сказано в публикации.

Отмечается, что она срезала обручальные кольца плоскогубцами, а затем сдавала в ломбард за наличные. Женщину взяли под стражу.

Ранее сообщалось о нехватке у ВСУ машин для вывоза погибших на волчанском направлении. Вооруженные силы России взяли группировку ВСУ в огневой мешок под Волчанском 9 августа.