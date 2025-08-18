Бывший СССР
Стало известно о нехватке у ВСУ машин для вывоза погибших на волчанском направлении

В России сообщили о серьезных потерях ВСУ на волчанском направлении
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери на волчанском направлении, для вывоза погибших не хватает техники. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«Волонтеры ВСУ сообщают об острой нехватке эвакуационных машин на волчанском направлении. Для вывоза убитых и раненых необходимы уже не пикапы а как минимум целые автобусы», — сказал источник информагентства.

О приближающейся кульминации боев за Волчанск стало известно 6 августа. Российские войска полностью заняли северную часть города.

9 августа Вооруженные силы России взяли группировку ВСУ в огневой мешок под Волчанском. Российские военные начали проводить зачистку лесной местности.

