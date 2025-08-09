Бывший СССР
Российские войска взяли группировку ВСУ в огневой мешок под Волчанском

Марочко: Российские войска взяли группировку ВСУ в огневой мешок под Волчанском
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска взяли группировку ВСУ в огневой мешок под Волчанском, об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что инициатива на этом участке принадлежит ВС РФ. «Одна из группировок противника, которая находилась в районе населенного пункта Тихое, взята в огневой мешок», — рассказал Марочко.

Он добавил, что подразделения ВСУ сопротивляются, в настоящее время российские военные ведут зачистку лесистой местности.

Ранее стало известно о приближении кульминации боев за Волчанск в Харьковской области. Сообщалось, что российские подразделения сражаются на юге населенного пункта.

