Стало известно о приближении кульминации боев за Волчанск

ВС России сражаются на юге Волчанска, кульминация боев приближается

Кульминация боев за Волчанск в Харьковской области приближается. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) России полностью заняли северную часть Волчанска. По словам собеседника Telegram-канала, в настоящее время армия РФ сражается на юге населенного пункта.

«Российская артиллерия также наносит массированные удары по позициям ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») в Волчанске. Также ВС РФ пытаются прервать сообщение украинского гарнизона к западу от города», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о возможном появлении котла для ВСУ в Харьковской области. Сообщалось, что речь идет о волчанском направлении.