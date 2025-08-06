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14:04, 6 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о приближении кульминации боев за Волчанск

ВС России сражаются на юге Волчанска, кульминация боев приближается
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Кульминация боев за Волчанск в Харьковской области приближается. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

Уточняется, что Вооруженные силы (ВС) России полностью заняли северную часть Волчанска. По словам собеседника Telegram-канала, в настоящее время армия РФ сражается на юге населенного пункта.

«Российская артиллерия также наносит массированные удары по позициям ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») в Волчанске. Также ВС РФ пытаются прервать сообщение украинского гарнизона к западу от города», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о возможном появлении котла для ВСУ в Харьковской области. Сообщалось, что речь идет о волчанском направлении.

ЖЗЛ
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