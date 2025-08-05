В России допустили появление котла для ВСУ в Харьковской области

Полковник запаса Алехин допустил появление котла для ВСУ в Харьковской области

Военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин допустил появление котла для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Он прокомментировал ситуацию на волчанском направлении, уточнив, что продолжаются бои на левом берегу речи Волчьей.

«Вырисовывается огромный карман от Печенежского водохранилища до Купянска. Я не знаком с планами нашего Генштаба, но в перспективе может быть котел. Но говорить об этом пока рано», — заявил Алехин.

Ранее полковник запаса сообщал, что Вооруженные силы России берут в клещи Купянск в Харьковской области. Он добавил, что оборона ВСУ носит очаговый характер.