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21:41, 5 августа 2025Бывший СССР

В России допустили появление котла для ВСУ в Харьковской области

Полковник запаса Алехин допустил появление котла для ВСУ в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин допустил появление котла для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

Он прокомментировал ситуацию на волчанском направлении, уточнив, что продолжаются бои на левом берегу речи Волчьей.

«Вырисовывается огромный карман от Печенежского водохранилища до Купянска. Я не знаком с планами нашего Генштаба, но в перспективе может быть котел. Но говорить об этом пока рано», — заявил Алехин.

Ранее полковник запаса сообщал, что Вооруженные силы России берут в клещи Купянск в Харьковской области. Он добавил, что оборона ВСУ носит очаговый характер.

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