Стало известно о взятии в клещи ВС России города в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России берут в клещи Купянск в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин в своем Telegram-канале.
«Купянский участок: продвижение в сторону Великого Бурлука, мощное наращивание плацдарма после освобождения населенных пунктов на границе с Белгородской областью. Купянск берем в "клещи"», — написал Алехин.
По его словам, оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) носит очаговый характер. Военный эксперт добавил, что украинские бойцы размещают опорные пункты преимущественно в административных зданиях.
Ранее военный корреспондент Андрей Руденко предсказал взятие в скором времени в клещи Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Он также предположил, что после этого российские военные смогут начать окружение Славянска и Краматорска.