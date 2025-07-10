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16:38, 10 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о взятии в клещи ВС России города в Харьковской области

Алехин: ВС России берут в клещи Купянск в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России берут в клещи Купянск в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин в своем Telegram-канале.

«Купянский участок: продвижение в сторону Великого Бурлука, мощное наращивание плацдарма после освобождения населенных пунктов на границе с Белгородской областью. Купянск берем в "клещи"», — написал Алехин.

По его словам, оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) носит очаговый характер. Военный эксперт добавил, что украинские бойцы размещают опорные пункты преимущественно в административных зданиях.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко предсказал взятие в скором времени в клещи Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Он также предположил, что после этого российские военные смогут начать окружение Славянска и Краматорска.

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