Военкор предсказал скорое окружение ключевого города в ДНР

Военкор Руденко: Константиновка скоро попадет в клещи с окружением

Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) в скором времени попадет в клещи с оперативным окружением. Обхват города российскими войсками предсказал в Telegram военный корреспондент Андрей Руденко.

«Константиновка очень скоро попадет в клещи с оперативным окружением. Дальше Дружковка», — заявил военкор.

Он предположил, что после взятия двух населенных пунктов российские войска смогут также начать окружение Славянска и Краматорска.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил военное значение Константиновки. По его словам, населенный пункт используется Вооруженными силами Украины как главный логистический хаб на севере Донбасса.