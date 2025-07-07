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13:43, 7 июля 2025Бывший СССР

Военкор предсказал скорое окружение ключевого города в ДНР

Военкор Руденко: Константиновка скоро попадет в клещи с окружением
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) в скором времени попадет в клещи с оперативным окружением. Обхват города российскими войсками предсказал в Telegram военный корреспондент Андрей Руденко.

«Константиновка очень скоро попадет в клещи с оперативным окружением. Дальше Дружковка», — заявил военкор.

Он предположил, что после взятия двух населенных пунктов российские войска смогут также начать окружение Славянска и Краматорска.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил военное значение Константиновки. По его словам, населенный пункт используется Вооруженными силами Украины как главный логистический хаб на севере Донбасса.

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