Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре

Пушилин: ВС России улучшили позиции в Часовом Яре

Вооруженные силы Российской Федерации улучшили свои позиции в Часовом Яре и на краснолиманском направлении Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Также Часов Яр, где еще городские бои, и в районе населенного пункта Ступочки достаточно горячо там, но, тем не менее, видим улучшение позиций, равно как и на краснолиманском направлении», — рассказал чиновник.

Помимо этого, как отметил Пушилин, важность имеет и город Константиновка, который использовался командованием ВСУ как хаб для переброски личного состава и вооружения.

«В общем, после его освобождения у противника вся логистика в этом плане будет перерезана», — добавил Пушилин.

Ранее глава региона заявил, что ВСУ перебрасывают резервы вблизи поселка Котлино к западу от города Красноармейска (украинское название — Покровск).