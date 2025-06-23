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09:53, 23 июня 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о положении ВСУ в ДНР

Глава ДНР Пушилин заявил о переброске ВСУ резервов к западу от Красноармейска
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают резервы вблизи поселка Котлино к западу от города Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

«Красноармейское направление, там ряд горячих точек, противник сопротивляется, перебрасывает резервы, пытается контратаковать, в районе Котлино», — заявил политик, комментируя положение украинских войск.

Ранее Пушилин сообщил о продвижении российских военных в районе Красноармейска. Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) России охватывают город для его дальнейшего взятия.

Также подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко раскрыл положение ВСУ в регионе. Он отметил, что ВС РФ создали несколько плацдармов для дальнейшего продвижения.

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