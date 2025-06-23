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09:39, 23 июня 2025Бывший СССР

В ЛНР раскрыли положение ВСУ в регионе

Марочко: Украинское командование не смогло стабилизировать фронт в ЛНР
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Усилия командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) не помогли стабилизировать фронт в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом ТАСС рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Противник, неся потери в вооружении и военной технике, личном составе, оставлял занимаемые позиции, теряя при этом стратегические высоты и рубежи», — раскрыл он положение ВСУ в регионе.

По его словам, за неделю российские силы смогли укрепить позиции на линии фронта и продвинулись вглубь обороны противника, создав несколько плацдармов для дальнейшего наступления.

Ранее Марочко заявил, что взятием под контроль населенного пункта Перебудова на территории Донецкой народной республики (ДНР), Вооруженные силы (ВС) России готовят плацдарм для продвижения на север.

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