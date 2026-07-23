Бультерьер накинулся на россиянина с трехлетним ребенком и пытался прогрызть ему лицо

В Ленобласти бультерьер прогрыз ноги трехлетнему ребенку

Гулявший без хозяина бультерьер накинулся на россиянина с его трехлетним ребенком в деревне Коккорево Всеволожского района в Ленобласти. По данным 360.ru, собака, увидев людей, начала обходить семью со стороны ребенка и попыталась подобраться к лицу мальчика.

В этот момент мужчина подхватил сына на руки, но пес прыгнул и вцепился ребенку в ноги, вырвав его из рук родителя. В результате пострадавшим помог сосед, который пустил их на свой участок и отбил мальчика у агрессивной собаки, оказав ему первую помощь.

У мальчика зафиксированы три рваные раны на ногах, множественные гематомы и ссадины, ему наложили восемь швов. У отца — рваная рана руки.

Ранее от нападения чужой собаки пострадал внук писательницы Дарьи Донцовой. Мальчик играл у ворот дома своей семьи, когда мимо проходил другой житель села со своей собакой, которая набросилась на ребенка. Владелец животного не стал вмешиваться в происходящее, и собака порвала ребенку лицо.