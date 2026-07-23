Самый красивый мужчина в мире попал на обложку журнала

Самый красивый мужчина в мире Брейден Питерс попал на обложку журнала Miami New Times

Американский блогер Брейден Питерс, который стал главным идеологом тренда на максимизацию внешности Looksmaxxing, попал на обложку журнала Miami New Times. Фото опубликовано в Instagram-аккаунте издания (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

20-летнего инфлюэнсера, которого часто называют самым красивым мужчиной в мире из-за его пристрастия к преображению, сфотографировали для обложки крупным планом. Знаменитость также дал интервью изданию и рассказал о своем типичном времяпрепровождении.

В июне женщины отшатнулись от Брейдена Питерса на улице.

В 2026 году мужчин вслед за женщинами захватил тренд на совершенную внешность. Looksmaxxing (луксмаксинг) как онлайн-движение зародилось на игровых форумах еще в 2010-х, когда геймеры по мотивам создания персонажа придумали «шкалу PSL» для оценки внешности. Ее аббревиатура складывается из слов Perfection, Symmetry, Looks («идеальность», «пропорциональность» и «образы»). Сейчас особенно популярными становятся откровенно безумные методы луксмаксинга, которые в том числе рекламировал скандалист Питерс. Среди них — инъекции липолитиков, растворяющих жир, а при неправильном применении — даже кости.