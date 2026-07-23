Самый красивый мужчина в мире попал на обложку журнала

Американский блогер Брейден Питерс, который стал главным идеологом тренда на максимизацию внешности Looksmaxxing, попал на обложку журнала Miami New Times. Фото опубликовано в Instagram-аккаунте издания (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
20-летнего инфлюэнсера, которого часто называют самым красивым мужчиной в мире из-за его пристрастия к преображению, сфотографировали для обложки крупным планом. Знаменитость также дал интервью изданию и рассказал о своем типичном времяпрепровождении.
В июне женщины отшатнулись от Брейдена Питерса на улице.
В 2026 году мужчин вслед за женщинами захватил тренд на совершенную внешность. Looksmaxxing (луксмаксинг) как онлайн-движение зародилось на игровых форумах еще в 2010-х, когда геймеры по мотивам создания персонажа придумали «шкалу PSL» для оценки внешности. Ее аббревиатура складывается из слов Perfection, Symmetry, Looks («идеальность», «пропорциональность» и «образы»). Сейчас особенно популярными становятся откровенно безумные методы луксмаксинга, которые в том числе рекламировал скандалист Питерс. Среди них — инъекции липолитиков, растворяющих жир, а при неправильном применении — даже кости.