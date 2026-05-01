Мужчины помешались на изменении тела ради «идеальной внешности». В ход идут молотки и вещества, растворяющие кости

Мужчин вслед за женщинами захватил тренд на совершенную внешность Looksmaxxing. Но вместо привлекательности они столкнулись с кучей проблем — как эстетических, так и психологических, а некоторые из-за попытки преобразиться и вовсе оказались в больнице. Почему стремление к идеалу оказалось опасным для жизни — в материале «Ленты.ру».

Что такое Looksmaxxing

Looksmaxxing (луксмаксинг) как онлайн-движение зародилось на игровых форумах еще в 2010-х, когда геймеры по мотивам создания персонажа придумали «шкалу PSL» для оценки внешности. Ее аббревиатура складывается из слов Perfection, Symmetry, Looks («идеальность», «пропорциональность» и «образы»).

Внизу шкалы с оценкой от 0,25 до 1,5 находятся те, кого посчитали «исключительно непривлекательными и часто имеющими деформации». При этом большинство людей попадают в категорию «норми» (1,5-3) — «обычный уровень непривлекательности». В нее, например, входят певец Эд Ширан и рэпер Jay Z.

К категории, определяемой как «привлекательные и красивые» (4,5-5,5), относят поп-исполнителя Джастина Бибера, футболиста Криштиану Роналду и актрису Зендею, а среди лучших (5,5-6) знаменитостей оказались актриса Ана де Армас и актер Килиан Мерфи.

При этом самыми эстетически красивыми (7,25-7,75) последователи «шкалы PSL» называют модель Джордана Барретта, актрис Марго Робби, Анджелину Джоли и Меган Фокс

Молодежь разделяет два метода «луксмаксинга» — Softmaxxing (мягкий) и Hardmaxxing (жесткий). И если первый метод включает в себя банальное следование здоровому образу жизни, уход за кожей, смену прически и стиля, то второй сопряжен с опасными трендами, такими как bonesmashing («дробление костей»), прием стероидов, инъекции ботокса и различные пластические операции.

Идею PSL подхватил 20-летний блогер Брейден Питерс, вскоре ставший главным идеологом тренда на максимизацию внешности. Стример регулярно призывает своих сторонников заниматься не только спортом и ухаживать за собой, но и принимать стероиды, ходить к косметологам, делать пластику и самомассажи с помощью бытовых предметов.

Говоря об эффективности последнего метода, он ссылается на неподтвержденную наукой теорию немецкого хирурга Юлиуса Вольфа, согласно которой кость приспосабливается к нагрузкам и меняет форму. В пример Питерс приводит боксеров, набивающих костяшки ударами о стену

В марте блогера арестовали по обвинению в нанесении побоев. Журналистка Тейлор Лоренц сообщала, что задержание Питерса может иметь отношение к драке его возлюбленной с известной блогершей Дженни Попач.

В итоге стримера отпустили, а уже в середине апреля у него случилась передозировка наркотиками в прямом эфире.

На размещенных кадрах видно, что стримеру стало плохо, когда он находился в баре с друзьями. «Боже мой», — сказал Питерс, после чего откинулся на спинку дивана. Один из друзей начал задавать ему вопросы, но тот не отвечал, и через некоторое время эфир прервался.

Последователя луксмаксинга, который якобы ведет здоровый образ жизни, госпитализировали. Врачам удалось стабилизировать его состояние, и позднее в соцсетях Питерс сообщил, что выписался из больницы.

Чем еще опасен Looksmaxxing

Сейчас особенно популярными становятся откровенно безумные методы луксмаксинга, которые в том числе рекламировал скандалист Питерс. Среди них — инъекции липолитиков, растворяющих жир, а при неправильном применении — даже кости. По словам врачей, в неумелых руках введение таких уколов может быть очень опасно.

«Если ввести препарат в кровеносный сосуд, может произойти сосудистая окклюзия, и кожа отмирает. Тогда образуются большие язвенные раны, заживление которых занимает месяцы, и остается некрасивый шрам», — говорит пластический хирург Геворк Татарян.

Повреждение этих нервов может вызвать хроническую боль, паралич, асимметрию лица

К тому же нередко в целях экономии последователи движения покупают несертифицированные препараты онлайн. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сообщало о случаях образования рубцов, серьезных инфекций, деформаций кожи, кист и глубоких болезненных узлов после таких инъекций.

Еще одни популярные у мужчин инъекции — анаболические стероиды, которые в краткосрочной перспективе используют для увеличения мышечной массы и либидо. Однако долгосрочные риски включают гормональный сбой, проблемы с фертильностью, акне и выпадение волос, предупреждают медики.

Помимо инъекций, мужчины прибегают к домашней коррекции контуров лица с помощью полидиоксаноновых нитей, от которых косметологи постепенно отказываются из-за посредственных результатов.

«Покупка нитей онлайн и использование дома — это рискованная коррекция вашего лица. Осложнения могут включать в себя образование ямочек на коже, воспаление, неровности контура и видимость нитей, проступающих сквозь кожу», — подчеркивает пластический хирург Масуд Саман из Нью-Йорка.

Самостоятельное использование нитей может значительно ухудшить внешний вид человека, а не улучшить его

Но риски не ограничиваются только косметическими последствиями, добавляет Татарян. «Если слишком сильно натягивать брови, невозможно будет закрыть глаза. В результате возникают сухость глаз и проблемы со зрением», — пояснил он.

Возможно, самый вирусный тренд в луксмаксинге — bonesmashing («дробление костей»): тренд стал настолько массовым, что врачи забили тревогу и направили в медицинские журналы несколько писем с предупреждением о его страшных последствиях. Доктор Рикардо Грилло отмечал, что увлечение постукиванием молотком по лицу может привести к асимметрии, сосудистым и неврологическим повреждениям.

Луксмаксинг обрел новый виток популярности в последние месяцы не из-за того, что общество вдруг очаровали конвенционально красивые лица. Сейчас мейнстримом становится количественная оценка — в медиа все чаще выбирают звезд с самыми идеальными губами, ягодицами и прочими деталями внешности, а последователи луксмаксинга вслед за ними тоже оценивают красоту с помощью шкалы.

Луксмаксинг перекликается с тягой потребителей к количественным данным в культуре: поклонники говорят о часах прослушивания музыки, кассовых сборах фильмов, результатах аукционов произведений искусства

«Для последователей луксмаксинга лицо словно красивый фасад магазина — правда, пустого внутри. Вооружившись калькуляторами, линейками, метриками, данными и цифрами, они стремятся к оптимизации, отказываясь от искусства, красоты и души, выставляя напоказ только "вылизанную" внешность», — подытожил профессор Нью-Йоркского университета Руби Джастис Телот.