Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:02, 11 июня 2026Россия

Украина бросила против России редкую технику НАТО в зоне СВО

ВСУ в зоне СВО лишились редких броневиков Oshkosh M-ATV, МФИ и Spartan
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: U.S. Army photo by Sgt. Julian Padua / Wikimedia

Украина бросила против Вооруженных сил (ВС) России редкую технику стран НАТО в зоне специальной военной операции (СВО). Это следует из сводки, опубликованной российским министерством обороны.

По сообщению оборонного ведомства, в зоне ответственности группировок войск «Запад» и «Восток» Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили британский бронетранспортер (БТР) Spartan, американский бронеавтомобиль Oshkosh M-ATV и французский БТР VAB. Указанная техника ранее редко встречалась в сводках Минобороны.

Все перечисленные броневики были уничтожены российскими военными.

Также в Минобороны сообщили, что всего с начала СВО ВС России уничтожили 1733 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35 306 орудий полевой артиллерии и минометов, 63 832 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее стало известно, что ВСУ применили в зоне СВО «машину апокалипсиса».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина бросила против России редкую технику НАТО в зоне СВО

    Трамп передумал бить по Ирану

    Телеведущий в эфире шоу покормил крокодила и описал опыт словами «я чуть не обделался»

    Дмитриев раскрыл связанный с Россией план Германии

    Зои Кравиц без нижнего белья попала на обложку Vogue

    Пользователей предупредили о деградации смартфонов

    Россиянка описала жителей Египта фразой «будут показывать неприличные жесты и лапать»

    В России установили рекорд по национализации

    В Минобороны раскрыли детали новой массированной атаки ВСУ на регионы России

    Пьяный водитель сбежал от полиции и стал жертвой аллигатора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok