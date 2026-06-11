Минобороны: Бойцы ВС РФ уничтожили канадский бронеавтомобиль Senator в зоне СВО

Бойцы группировки войск «Юг» уничтожили бронеавтомобиль Senator Вооруженных сил Украины (ВСУ), который прозвали «машиной апокалипсиса». О потерянном украинскими военными автомобиле канадского производства сообщило Минобороны РФ в «Макс».

Помимо Senator, российские военнослужащие уничтожили бронемашину HMMWV, которая производится в США, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны также сообщали, что «Южная» группировка войск взяла под контроль населенный пункт Роскошное в Донецкой Народной Республике.

Ранее военный эксперт Алексей Живов в беседе с «Лентой.ру» назвал канадский Senator техникой высокого качества, однако отметил, что в современной войне такой бронеавтомобиль максимально уязвим для ударных беспилотников.