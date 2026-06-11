Минобороны: Российские военные объявили о взятии населенного пункта Роскошное в ДНР

Российские военные объявили о взятии населенного пункта Роскошное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в ходе брифинга Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению территории участвовали бойцы из группировки войск «Южная».

Кроме того, по данным Минобороны, российские военные освободили населенный пункт Охримовка в Харьковской области. Это было сделано силами группировки войск «Север».

До этого стало известно, что армия России взяла под контроль населенный пункт Нововасилевка в Харьковской области. Село заняли подразделения российской группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Казачья Лопань и Белый Колодезь Харьковской области, а также Храповщина, Лужки, Писаревка, Пустогород и Вольная Слобода Сумской области.