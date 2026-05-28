Россия
12:17, 28 мая 2026Россия

Армия России взяла под контроль населенный пункт в Харьковской области

Сергей Истомин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Нововасилевку в Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения российской группировки войск «Север». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Казачья Лопань и Белый Колодезь Харьковской области, а также Храповщина, Лужки, Писаревка, Пустогород и Вольная Слобода Сумской.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки «Север» до 185 военнослужащих, 13 автомобилей, 2 боевые бронемашины и артиллерийское орудие.

Ранее журналисты подсчитали, что с начала 2026 года армия России заняла более 100 населенных пунктов в зоне СВО.

