Наследники Флеминга вычеркнули Aston Martin из новых романов о Бонде

Авторам бондианы запретили упоминать легендарный спорткар. Наследники, они же правообладатели литературного творчества Яна Флеминга, попросили не использовать автомобиль Aston Martin в качестве машины Джеймса Бонда в новых произведениях о нем. Фонд Ian Fleming Publications пошел на этот шаг ради компании Amazon, владеющей правами на кинофраншизу, пишет The Times.

Британский писатель Васим Хан, работающий над детективной серией о начальнике Бонда — Кью (Q), рассказал, что изначально его герой передвигался именно на Aston Martin. Однако наследники настояли на замене, и в итоге Кью пересел на Caterham. «Я не могу включать в эту серию ничего, что есть только в фильмах и отсутствует в книгах», — заявил Хан.

С аналогичным ограничением столкнулась шотландская писательница Ким Шервуд, которая тоже работает над бондианой. В ее последней книге Hurricane Room из цикла об агентах «00», где Бонд числится пропавшим, появился французский спортивный автомобиль Alpine A110S.

В культовых фильмах супершпион был за рулем Aston Martin — марка фигурировала в лентах «Голдфингер» (1964), «Искры из глаз» (1987) и «Казино Рояль» (2006). Но в романах Яна Флеминга агент 007 водил различные модели Bentley.

