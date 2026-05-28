13:12, 28 мая 2026

Авторам бондианы запретили упоминать легендарный спорткар

Наследники Флеминга вычеркнули Aston Martin из новых романов о Бонде
Марина Аверкина

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Авторам бондианы запретили упоминать легендарный спорткар. Наследники, они же правообладатели литературного творчества Яна Флеминга, попросили не использовать автомобиль Aston Martin в качестве машины Джеймса Бонда в новых произведениях о нем. Фонд Ian Fleming Publications пошел на этот шаг ради компании Amazon, владеющей правами на кинофраншизу, пишет The Times.

Британский писатель Васим Хан, работающий над детективной серией о начальнике Бонда — Кью (Q), рассказал, что изначально его герой передвигался именно на Aston Martin. Однако наследники настояли на замене, и в итоге Кью пересел на Caterham. «Я не могу включать в эту серию ничего, что есть только в фильмах и отсутствует в книгах», — заявил Хан.

С аналогичным ограничением столкнулась шотландская писательница Ким Шервуд, которая тоже работает над бондианой. В ее последней книге Hurricane Room из цикла об агентах «00», где Бонд числится пропавшим, появился французский спортивный автомобиль Alpine A110S.

В культовых фильмах супершпион был за рулем Aston Martin — марка фигурировала в лентах «Голдфингер» (1964), «Искры из глаз» (1987) и «Казино Рояль» (2006). Но в романах Яна Флеминга агент 007 водил различные модели Bentley.

Ранее стало известно, что в минувшем апреле россияне установили рекорд при покупке машин люкс-класса. Роскошные автомобили обошлись покупателям в России почти в пять миллиардов рублей.

