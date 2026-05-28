14:07, 28 мая 2026Силовые структуры

Подросток хладнокровно расправился со случайной прохожей в российском городе

Суд приговорил подростка к 6 годам и 4 месяцам за убийство прохожей на Урале
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пригородный районный суд Нижнего Тагила приговорил 15-летнего жителя поселка Горноуральский к 6 годам и 4 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии за расправу над случайной прохожей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Несовершеннолетний также обязан выплатить компенсацию морального вреда в пользу родственников жертвы в размере 1,5 миллиона рублей.

Как установил суд, 6 января подросток вышел на улицу с намерением отобрать жизнь любого случайного прохожего без какого-либо повода. Его выбор пал на незнакомую женщину, которая заходила в подъезд одного из домов. Юноша проследовал за ней и хладнокровно нанес ей один удар ножом в живот. Врачи пытались спасти раненую, однако их усилия не увенчались успехом.

Адвокат на суде настаивал на оправдании подростка, сам юноша в последнем слове свою вину не признал и не раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось об аресте 18-летнего жителя Липецка, который в лесу напал на своего отца и вонзил в него нож.

