15:10, 28 мая 2026Наука и техника

Стало известно о следующем пуске с Байконура к МКС

Иван Потапов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Следующий запуск экипажа с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) состоится 14 июля, сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом стало известно ТАСС.

«В июле будет пилотируемая миссия. У нас очередной старт межгосударственных полетов», — сказал руководитель.

По его словам, в полет на корабле «Союз МС» отправятся два российских космонавта и один американский астронавт.

Ранее госкорпорация сообщила, что российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вышли в открытый космос.

В апреле «Роскосмос» рассказал, что корабль «Прогресс МС-34» доставил на МКС около 2,5 тонны грузов.

