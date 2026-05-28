Москвичам предсказали наступление устойчивой жары

Синоптик Ильин: Устойчивая жара придет в Москву в середине июня

Устойчивая жара придет в Москву в середине июня. Такой срок наступления постоянного тепла предсказал жителям столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет aif.ru.

«С середины июня установится 25-градусная температура. Будет жаркая погода», — подчеркнул метеоролог. В третьей декаде июня возможно похолодание на 1-2 дня — столбики термометров опустятся до плюс 20 градусов. Однако вскоре вернется 25-30-градусная жара.

Аналогичная погода сохранится и в начале июля. «До конца июня будет достаточно тепло. Хотя, конечно, без осадков тоже не обойдется», — заключил Ильин.

Ранее Ильин спрогнозировал москвичам резкое похолодание и смешанные осадки. В некоторых частях региона возможны заморозки и снижение температуры до отрицательных значений, предупредил синоптик.