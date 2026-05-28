Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:50, 28 мая 2026Моя страна

Ларга залезла на огромную «Косатку» ради солнечных ванн в России

Маленькая ларга на Камчатке залезла на огромную «Косатку» и попала на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Маленькая ларга на Камчатке захотела погреться на солнце и залезла в огромный катамаран «Косатка». Запись с ней публикует Telegram-канал «Новости Камчатки».

На кадрах видно, как нерпа спокойно лежит в одном из отсеков катамарана. В этот момент она как бы улыбается, прикрывая глаза на солнце, пока ее убаюкивает качающийся на волнах плот.

Млекопитающее, как отмечается, за приемом солнечных ванн запечатлела камчатский биолог Татьяна Ивкович.

Ранее тюлень прибился к судну во Владивостоке и попал на видео. У него, скорее всего, было непреодолимое желание «похавать», из-за чего он неожиданно решил навестить моряков.

Незадолго до этого морской лев забрался в рыбацкую лодку и отказался ее покидать из любви к лососю. Рыбаки тогда указали, что упитанный тюлень стал их новым капитаном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу раскрыл детали о возможном ударе по Киеву

    За фальсификацию продуктов предложили сажать в тюрьму

    Модный бренд отказался от работы с Катей Клэп из-за фанатов зрелого возраста

    Россиянам назвали главных аутсайдеров продаж на автомобильном рынке страны

    У Неймара диагностировали травму в преддверии ЧМ-2026

    Россиянка наелась волос во время беременности и едва не погибла

    В Москве представили «Гуся» для перехвата дронов

    Зеленский раскрыл подробности нового пакета военной помощи

    Россиянин годами держал рабов на металлобазе

    Звезда «Отчаянных домохозяек» отказалась смотреть культовый сериал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok