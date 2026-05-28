Ларга залезла на огромную «Косатку» ради солнечных ванн в России

Маленькая ларга на Камчатке залезла на огромную «Косатку» и попала на видео

Маленькая ларга на Камчатке захотела погреться на солнце и залезла в огромный катамаран «Косатка». Запись с ней публикует Telegram-канал «Новости Камчатки».

На кадрах видно, как нерпа спокойно лежит в одном из отсеков катамарана. В этот момент она как бы улыбается, прикрывая глаза на солнце, пока ее убаюкивает качающийся на волнах плот.

Млекопитающее, как отмечается, за приемом солнечных ванн запечатлела камчатский биолог Татьяна Ивкович.

