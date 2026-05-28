Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:40, 28 мая 2026Экономика

За фальсификацию продуктов предложили сажать в тюрьму

«Известия»: За подделку продуктов в России предложили ввести уголовную ответственность
Дмитрий Воронин

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Московское общество защиты потребителей обратилось в Генпрокуратуру с предложением ввести уголовную ответственность за производство и продажу пищевого фальсификата, усилив наказание для производителей и ретейла вплоть до тюремного заключения. Об этом пишут «Известия».

«Особо тяжкими составами, требующими реального лишения свободы, должны признаваться случаи поставок фальсификата в государственные социальные учреждения, а также совершение данных деяний организованной группой лиц по предварительному коммерческому сговору», — говорится, в частности, в документе.

Общественники отметили, что действующих сейчас административных штрафов, которые не превышают 500 тысяч рублей, недостаточно, поскольку они не оказывают сдерживающего эффекта и не предотвращают совершение подобных нарушений, — за последние годы предприятия получили десятки официальных предостережений от надзорных органов, но нарушения не прекратили. На фоне этого в том числе предлагается обязать торговые сети проверять всех поставщиков продуктов на предмет возможного фальсификата.

По данным Россельхознадзора, доля фальсификата в молочной продукции на полках российских магазинов достигла в 2025 году примерно 18 процентов. В свою очередь, в профильном Союзмолоке подчеркивали, что в течение десяти лет подделок на рынке становилось все меньше, но теперь их число снова начало расти, причем самые серьезные риски возникают в сегменте госзакупок, где цена является ключевым фактором при выборе поставщика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Финляндии выступил с требованием к России

    Вилла известного телеведущего в Подмосковье подешевела на 71 миллион рублей

    Предсказаны последствия атаки БПЛА на танкеры в Черном море

    В российском регионе выпал град размером с куриное яйцо

    Баканов оценил сотрудничество России с Казахстаном в космонавтике

    Кремль усомнился в готовности США выполнять просьбы Зеленского

    Россиянка узнала о не вернувшемся из боя на СВО сыне и пошла в суд

    Обмочившийся пассажир самолета лишился рейса и парализовал работу аэропорта Европы

    Юриста казнили за отравление миллиардера

    Россиянин изрезал и зашил возлюбленную

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok