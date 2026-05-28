За фальсификацию продуктов предложили сажать в тюрьму

«Известия»: За подделку продуктов в России предложили ввести уголовную ответственность

Московское общество защиты потребителей обратилось в Генпрокуратуру с предложением ввести уголовную ответственность за производство и продажу пищевого фальсификата, усилив наказание для производителей и ретейла вплоть до тюремного заключения. Об этом пишут «Известия».

«Особо тяжкими составами, требующими реального лишения свободы, должны признаваться случаи поставок фальсификата в государственные социальные учреждения, а также совершение данных деяний организованной группой лиц по предварительному коммерческому сговору», — говорится, в частности, в документе.

Общественники отметили, что действующих сейчас административных штрафов, которые не превышают 500 тысяч рублей, недостаточно, поскольку они не оказывают сдерживающего эффекта и не предотвращают совершение подобных нарушений, — за последние годы предприятия получили десятки официальных предостережений от надзорных органов, но нарушения не прекратили. На фоне этого в том числе предлагается обязать торговые сети проверять всех поставщиков продуктов на предмет возможного фальсификата.

По данным Россельхознадзора, доля фальсификата в молочной продукции на полках российских магазинов достигла в 2025 году примерно 18 процентов. В свою очередь, в профильном Союзмолоке подчеркивали, что в течение десяти лет подделок на рынке становилось все меньше, но теперь их число снова начало расти, причем самые серьезные риски возникают в сегменте госзакупок, где цена является ключевым фактором при выборе поставщика.