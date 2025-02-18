В России начала расти доля фальсификата молочной продукции

Союзмолоко указало на рост доли фальсифицированных сыров и сливочного масла в РФ

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) фиксирует увеличение доли фальсифицированной молочной продукции на российском рынке, особенно сложная ситуация складывается в сегменте сыров и сливочного масла. Об этом сообщают «Ведомости».

В объединении указали, что последние десять лет подделок становилось все меньше, на минимуме доля доходила до 1,5 процента, но теперь опять начала расти. Все больше нарушений становится во всех сегментах торговли, но самые серьезные риски возникли в сегменте госзакупок, где цена является ключевым фактором при выборе поставщика.

Поэтому, указали в Союзмолоке, по госконтрактам чаще всего поставляют, в том числе в детские сады или школы, продукты с заменителем молочного жира под видом молочных. Чтобы снизить угрозу, объединение предлагает интегрировать систему госзакупок с ФГИС «Меркурий», которая отслеживает продукцию, и закрепить это в законе.

Ранее координатор гражданского проекта «За честные продукты» Александр Бражко предупредил, что производство некачественно сливочного масла вышло на уровень крупных заводов, так что фальсификат имеет все необходимые маркировки и проходит через государственные системы. По его словам, изготовление поддельной продукции позволяет производителям получить серьезную прибыль.

До этого глава Россельхознадзора Сергей Данкверт указывал, что больше всего фальсификата среди молочных продуктов выявляют именно у сливочного масла — продукта, который по итогам 2024 года стал одним из наиболее подорожавших. Точную долю подделок он не назвал.