Россиян предупредили об опасности отечественного сливочного масла

Проект «За честные продукты» назвал покупку сливочного масла в России риском

Производство некачественного и опасного для здоровья сливочного масла вышло на уровень крупных заводов, их продукция имеет все необходимые маркировки и проходит через государственные системы. Об этом в комментарии «360.ru» рассказал координатор гражданского проекта «За честные продукты» Александр Бражко.

По его словам, на изготовление фальсификата компании идут ради выгоды. Если вместо натурального сливочного масла стоимостью 1,3-1,5 тысячи рублей за килограмм в рознице продавать смесь из говяжьего, свиного или тропических жиров реальной стоимостью 150-200 рублей, то можно получить наценку в размере 500-700 процентов.

Чтобы уменьшить риск попасться на подделку, эксперт посоветовал не покупать продукцию компаний, которые уже попадались на изготовлении фальсификата. Соответствующая информация размещена на сайтах Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Борьбу с недобросовестными производителями Бражко оценивает как неэффективную. Дело в том, что штраф за подделки составляет 100-300 тысяч рублей, что несравнимо с доходами.

Он указал, что подделки массово идут в государственные учреждения — больницы, школы, детские сады, роддома. У потребителей в этом случае нет никаких возможностей выявить подделку, а руководство учреждений закрывает глаза на проблему. При этом фальсификат официально признан опасным для здоровья в любом возрасте.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт признал, что наибольшее число случаев фальсификации приходится на сливочное масло. Точную долю подделок он не назвал. В прошлом году продукт стал одним из самых подорожавших в России. Его стоимость выросла на 36,2 процента.