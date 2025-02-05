Назван молочный продукт с самой большой долей фальсификата

Молочным продуктом с наибольшей долей фальсификата оказалось сливочное масло

Наибольшее количество фальсификата среди молочных продуктов в прошлом году выявилось у сливочного масла. Об этом на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, пишет РИА Новости.

Также он заметил, что ведомство совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) сделало первые шаги в использовании системы, позволяющей получать результаты лабораторных исследований продукции. При полноценном запуске она позволит доначислять налоги тем предприятиям, что недоплачивали их при использовании растительных жиров.

Сливочное масло стало одним из самых подорожавших в 2024 году продуктов в России. Его стоимость выросла на 36,2 процента.

На этом фоне к середине ноября соглашения о добровольном снижении или сдерживании цен на сливочное масло с предпринимателями заключили власти 21 региона России.

При этом ФАС указала, что не видит признаков ценового сговора у производителей этого продукта, а рост себестоимости объясняется экономическими факторами. В свою очередь, президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции указал, что причиной повышения стоимости стал рост потребления населением.

