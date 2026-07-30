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16:28, 30 июля 2026 (обновлено: 16:30, 30 июля 2026)Мир

В НАТО сделали заявление после падения ракеты в Польше

CNN: Для противодействия воздушному объекту, упавшему в Польше, задействовали технику НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Для противодействия воздушному объекту, нарушившему воздушное пространство Польши, была задействована техника НАТО. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных представителей альянса.

«В целях противодействия угрозе были задействованы два истребителя НАТО, самолет-заправщик НАТО, польский самолет с системой раннего предупреждения, а также польский вертолет», — следует из публикации.

При этом главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич отметил, что НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты территории стран альянса.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что упавший в Люблинском воеводстве объект якобы является российской крылатой ракетой Х-101, несмотря на отсутствие окончательных результатов экспертизы. Он также подчеркнул, что лидеры стран Европы сообщили о своей готовности оказать Варшаве необходимую помощь.

Ранее стало известно, что неизвестный объект пролетел над территорией Польши в ночь на 30 июля.

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