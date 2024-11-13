Два десятка российских регионов решили сдерживать рост цен на масло

ФАС сообщила о соглашениях по сдерживанию цен на масло в 21 российском регионе

Соглашения о добровольном снижении или сдерживании цен на сливочное масло с предпринимателями заключили власти 21 региона России. Об этом со ссылкой на информацию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что оказывают чиновникам методическую помощь при заключении подобных соглашений в целях стабилизации стоимости социально значимого продукта. Возможность таких отношений с бизнесом открывает постановление правительства от 26 апреля 2023 года.

Договоренности по состоянию на 13 ноября действуют в Амурской, Белгородской, Брянской, Запорожской, Калужской, Кировской, Московской, Орловской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Новосибирской, Саратовской, Херсонской, Челябинской областях, Коми, Крыму, ДНР и ЛНР, Ставропольском и Хабаровском краях.

По данным Росстата, с начала года сливочное масло подорожало более чем на 25 процентов, а отдельно в октябре его стоимость выросла на 6,6 процента. За последнюю неделю продукт подорожал на 1,2 процента.

В конце октября вице-премьер Дмитрий Патрушев по итогам совещания о ценовой ситуации на продовольственном рынке дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен. В свою очередь, глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных предположил, что сами разговоры про сливочное масло толкают цены на него вверх, и лучше было бы не поднимать тему, чтобы не способствовать ажиотажному спросу.