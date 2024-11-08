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15:15, 8 ноября 2024Экономика

В России попросили прекратить разговоры про сливочное масло

Глава комитета Совфеда Двойных предложил помолчать про цены на сливочное масло
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Ажиотаж вокруг сливочного масла только дополнительно подогревает спрос и разгоняет цены на него, поэтому лучше было бы прекратить разговоры о стоимости продукта. Такое предложение высказал глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных, его цитирует РИА Новости.

«Первая наша задача и, в том числе, нашего информационного блока — не сильно разгонять информационный ажиотаж», — попросил сенатор, указав, что профильные ведомства уже занимаются решением проблемы.

Также он отметил, что нужно увеличивать производство сырого молока, и соответствующие планы Минсельхоз уже обсуждает с регионами. Третьим способом борьбы с проблемой должно стать наращивание поставок масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок.

В конце октября вице-премьер Дмитрий Патрушев по итогам совещания по ценовой ситуации на продовольственном рынке дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен.

Между тем аналитики указывают, что резкий рост цен на сливочное масло объясняется сразу несколькими факторами, действующими одновременно, и справиться с ним поможет только существенное увеличение импорта. Именно по такому пути и пошли в правительстве. В частности, для импорта уже были открыты поставки из Индии, Ирана, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

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