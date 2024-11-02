Рост цен на сливочное масло назвали оправданным

«Известия»: быстро снизить цены на сливочное масло в России поможет лишь импорт

Резкий рост стоимости сливочного масла в России в этом году оправдан сразу несколькими факторами, и быстро снизить цены на продукт поможет лишь импорт. Об этом рассказали аналитики, к которым обратились «Известия».

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов напомнил, что себестоимость производства выросла сразу по всей цепочке. Например, сырье к августу подорожало на 20 процентов, логистика — на 30-35 процентов. К этим обстоятельствам надо добавить высокую ключевую ставку, которая влияет на размер платежей по кредитам, общую инфляцию и увеличивающиеся расходы на покупку и обслуживание оборудования.

В свою очередь, глава аналитического агентства «Агроан» Артем Иванов рассказал, что у маслозаводов запас прочности закончился в мае этого года, после чего им пришлось начать повышать отпускные цены, а через некоторое время результат увидели и покупатели в магазинах. При этом он назвал важным фактором возникший ажиотажный спрос.

Так, в Москве недельные продажи продукта выросли на 45 процентов к началу августа, а в Свердловской области — на 20 процентов. Эксперт подчеркнул, что такое давление носит чисто спекулятивный характер.

Аналитик Центра экономики рынков Ирина Светлова пояснила, что Россия закупает значительный объем сливочного масса, поэтому динамика импорта не может не влиять на цены. Лидером среди поставщиков традиционно была Белоруссия, а она поставки сократила. Также на 1,7 процента упало производство с января по сентябрь и внутри страны, 248,5 тысячи тонн против 252,9 тысячи годом ранее.

При этом Леонов указывает, что в первые восемь месяцев года наблюдался рост выпуска на 1,6 процента, то есть сокращение внутреннего выпуска, если они приводят цифры из одного источника, пришлось на сентябрь.

Аналитики сходятся во мнении, что расширение списка беспошлинных импортеров сливочного масла может временно повлиять на цены. Однако в компании BusinesStat напоминают, что в перспективе такое решение может привести к проблемам. Падение доходов производителей из-за низких цен заставит их отказаться от расширения производства и модернизации, а значит, зависимость от импорта начнет расти.

Источники издания утверждают, что российские власти для борьбы с ростом цен на несколько месяцев введут режим беспошлинного таможенного ввоза продукта из дружественных стран, не входящих в ЕАЭС. В Минсельхозе подтвердили, что стараются нарастить закупку сливочного масла из Индии и Ирана, что уже сказывается на ценах в оптовом сегменте.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Дмитрий Патрушев по итогам совещания по ценовой ситуации на продовольственном рынке дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен.