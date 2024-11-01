В правительстве дали две недели на остановку роста цен

Вице-премьер России Патрушев поручил в течение двух недель остановить рост цен

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев по итогам совещания по ценовой ситуации на продовольственном рынке дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

В ходе встречи стороны обсудили конкретные предложения по оперативным действиям и инструменты долгосрочного характера. Вице-премьер поручил в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка и принять исчерпывающие меры «для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия».

По словам Патрушева, меры по снижению продовольственной инфляции обсуждались и ранее. В частности, в сентябре, когда негативные тренды усилились, были достигнуты договоренности о реализации необходимых шагов. При этом он подчеркнул, что агропромышленный комплекс России может обеспечить граждан всеми необходимыми продуктами питания, а показатели животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности стабильны.

На совещании, где среди прочих присутствовал представитель Банка России, чиновник указал, что одной из важнейших задач, стоящих перед производителями, является обеспечение необходимого уровня производства продукции в условиях высокой ключевой ставки.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что по итогам недели с 22 по 28 октября инфляция составила 0,27 процента, что заметно выше, чем 0,2 процента в предыдущий период. В годовом выражении рост цен ускорился с 8,52 процента до 8,61 процента. Этот показатель стал максимумом для 43 недели года за очень продолжительный период, а скорость роста цен на продовольственные товары в четыре раза превысила тот же показатель для непродовольственных. Рекордным за последние годы стало число позиций, по которым фиксируется подорожание — 84 из 107.

Центробанк на прошлой неделе повысил ключевую ставку до максимальных в истории России 21 процента. Накануне, 31 октября, глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что на фоне ценовой ситуации необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. По оценкам экспертов, речь идет о ставке в 23 процента годовых.