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07:33, 1 ноября 2024Экономика

В правительстве дали две недели на остановку роста цен

Вице-премьер России Патрушев поручил в течение двух недель остановить рост цен
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев по итогам совещания по ценовой ситуации на продовольственном рынке дал профильным ведомствам две недели на то, чтобы остановить рост цен. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

В ходе встречи стороны обсудили конкретные предложения по оперативным действиям и инструменты долгосрочного характера. Вице-премьер поручил в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка и принять исчерпывающие меры «для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия».

По словам Патрушева, меры по снижению продовольственной инфляции обсуждались и ранее. В частности, в сентябре, когда негативные тренды усилились, были достигнуты договоренности о реализации необходимых шагов. При этом он подчеркнул, что агропромышленный комплекс России может обеспечить граждан всеми необходимыми продуктами питания, а показатели животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности стабильны.

На совещании, где среди прочих присутствовал представитель Банка России, чиновник указал, что одной из важнейших задач, стоящих перед производителями, является обеспечение необходимого уровня производства продукции в условиях высокой ключевой ставки.

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Ранее Минэкономразвития сообщило, что по итогам недели с 22 по 28 октября инфляция составила 0,27 процента, что заметно выше, чем 0,2 процента в предыдущий период. В годовом выражении рост цен ускорился с 8,52 процента до 8,61 процента. Этот показатель стал максимумом для 43 недели года за очень продолжительный период, а скорость роста цен на продовольственные товары в четыре раза превысила тот же показатель для непродовольственных. Рекордным за последние годы стало число позиций, по которым фиксируется подорожание — 84 из 107.

Центробанк на прошлой неделе повысил ключевую ставку до максимальных в истории России 21 процента. Накануне, 31 октября, глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что на фоне ценовой ситуации необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. По оценкам экспертов, речь идет о ставке в 23 процента годовых.

ЖЗЛ
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