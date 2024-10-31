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13:56, 31 октября 2024Экономика

ЦБ заявил о нежелании делать «скидки» для достижения цели по инфляции

Набиуллина: ЦБ не намерен делать никаких «скидок» для снижения инфляции до 4 %
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) не собирается делать никаких «скидок» для достижения цели по инфляции в 4 процента годовых, несмотря на ухудшающиеся обстоятельства. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления на заседании комитетов Госдумы по вопросам денежно-кредитной политики (ДКП). Ее слова приводит сайт ЦБ.

Она подчеркнула, что ослаблять ДКП в условиях сохраняющегося дефицита кадров, остром дисбалансе спроса и предложения, а также усиливающегося инфляционного давления на российскую экономику пока рано. Набиуллина отметила, что без высокой ключевой ставки отечественные предприятия ринулись бы брать дешевые кредиты, что в итоге привело бы к еще большему росту потребительских цен в стране.

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Главным барьером для роста российской экономики в сложившихся обстоятельства она назвала не стоимость кредитов, а недостаток работников. В этих условиях, уверена она, отечественным компаниям не остается иного выбора, кроме как стимулировать увеличение производительности труда действующих сотрудников.

Кризис, по ее мнению, усугубляется критической ситуацией с оборудованием в ряде отраслей российской экономики. Например, в секторе машиностроения в настоящее время почти не осталось свободных станков, даже устаревших. При этом подобная ситуация наблюдается и в других важных отраслях экономики. На этом фоне, подчеркнула она, на обновление и расширение производственных мощностей потребуется продолжительный период времени.

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      Анатолий Акулов
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