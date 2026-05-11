18:04, 11 мая 2026Мир

В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Москву

Песков: Приглашение Путина Трампу посетить Москву остается в силе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Приглашение президента России Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу посетить Москву остается в силе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, конечно. Я не сомневаюсь, что президент России будет рад встретить своего коллегу в Москве», — ответил на соответствующий вопрос журналистов Песков.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер рано или поздно вновь приедут в Москву.

