Аналитики оценили шансы сборной Бразилии выиграть чемпионат мира по футболу

Оценены шансы сборной Бразилии выиграть чемпионат мира по футболу-2026. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают сборную Бразилии одним из фаворитов ЧМ-2026. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 9,00.

Также, по мнению букмекеров, главным фаворитом чемпионата мира является команда Испании — ее победа оценивается с котировкой 5,80. За ней идут Франция (6,00) и Англия (7,50).

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Сборная Бразилия сыграет в группе C c командами Марокко, Гаити и Шотландии.

Ранее букмекеры оценили шансы «Каролины Харрикейнз», в составе которой выступают трое россиян — вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников — победить в Кубке Стэнли. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2,50. Следом идут «Колорадо Эвеланш» (2,80), «Вегас Голден Найтс» и «Монреаль Канадиенс» (оба по 7,70).