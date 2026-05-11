Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
19:51, 11 мая 2026Спорт

Оценены шансы сборной Бразилии выиграть чемпионат мира по футболу

Аналитики оценили шансы сборной Бразилии выиграть чемпионат мира по футболу
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Оценены шансы сборной Бразилии выиграть чемпионат мира по футболу-2026. Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают сборную Бразилии одним из фаворитов ЧМ-2026. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 9,00.

Также, по мнению букмекеров, главным фаворитом чемпионата мира является команда Испании — ее победа оценивается с котировкой 5,80. За ней идут Франция (6,00) и Англия (7,50).

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. Сборная Бразилия сыграет в группе C c командами Марокко, Гаити и Шотландии.

Ранее букмекеры оценили шансы «Каролины Харрикейнз», в составе которой выступают трое россиян — вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и форвард Андрей Свечников — победить в Кубке Стэнли. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2,50. Следом идут «Колорадо Эвеланш» (2,80), «Вегас Голден Найтс» и «Монреаль Канадиенс» (оба по 7,70).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Москву

    Россиянка сутки проходила с клещом в глазу

    Оценены шансы сборной Бразилии выиграть чемпионат мира по футболу

    Трамп назвал темы предстоящего разговора с Си Цзиньпином

    Песков высказался о ледовом шоу жены словами «час сидел и рыдал»

    Вратарь «Пари НН» призвал болельщиков не приходить на стадион

    Трамп оценил шансы продолжения перемирия с Ираном

    Стало известно об отказе нескольких стран Европы передать Украине ракеты для Patriot

    В Австрии начали расследование после осквернения памятника советским воинам

    Каллас допустила участие в переговорах России и Евросоюза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok