Оценены шансы трех россиян завоевать Кубок Стэнли

Аналитики оценили шансы «Каролины Харрикейнз» завоевать Кубок Стэнли

Оценены шансы трех россиян — Александра Никишина, Андрея Свечникова и Петра Кочеткова — завоевать Кубок Стэнли. Об этом сообщает Betonmobile.

Все трое выступают в составе «Каролины Харрикейнз», которая первой среди всех команд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) попала в полуфинал Кубка Стэнли. На этом пути она одержала восемь побед и не потерпела ни одного поражения.

Аналитики считают шансы «Каролины» cамыми высокими среди всех команд, принимающих участие в розыгрыше Кубка Стэнли. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2,50. Следом идут «Колорадо Эвеланш» (2,80), «Вегас Голден Найтс» и «Монреаль Канадиенс» (оба по 7,70).

