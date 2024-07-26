Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?

Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве экономики России

Экономика России перегрета, и этот перегрев стал максимальным за последние 16 лет, констатировала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Она объяснила, что объемы производства в стране превысили свои возможности, и указала на необходимость вернуться к сбалансированным темпам роста.

К перегреву привел резкий рост ВВП и ускорение инфляции

Набиуллина объяснила, что перегрев — это состояние экономики, когда объем выпуска превышает так называемый потенциальный ВВП, то есть тот выпуск товаров и услуг, который может быть произведен экономикой исходя из имеющихся сейчас ресурсов без быстрого роста цен.

По словам главы Банка России, о перегреве говорит наблюдавшееся в первом полугодии сочетание высоких темпов роста ВВП и ускорения инфляции. Она указала, что с учетом практически исчерпанных резервов рабочей силы и производственных мощностей может возникнуть ситуация, когда рост экономики замедлится, а попытки стимулировать спрос будут приводить к ускорению инфляции — сценарию стагфляции, остановить который можно будет только ценой глубокой рецессии. Но подобное, по утверждению Набиуллиной, предотвращается сегодняшним повышением ключевой ставки.

Перегрева, подобного текущему, в российской экономике не наблюдалось с кризиса 2008 года.

В первой половине этого года масштаб перегрева был максимальным за последние 16 лет Эльвира Набиуллина председатель Центробанка

Глава ЦБ отметила, что денежно-кредитная политика регулятора направлена на то, чтобы экономика перешла к сбалансированным темпам роста.

Набиуллина также сообщила о первом за 10 лет циклическом перегреве

Помимо общего перегрева, глава ЦБ назвала нынешнюю ситуацию первым за 10 лет циклическим перегревом экономики.

В начале года были предположения, что ключевая ставка вскоре может снизиться — это объяснялось замедлением инфляции и роста потребительской активности, снижением напряженности на рынке труда. «Возможно, такая уверенность экспертов финансового рынка и бизнеса подкреплялась тем, что, по сути, за 10 лет таргетирования инфляции это первый случай циклического перегрева, когда требуется длительный период сохранения высоких ставок для охлаждения спроса», — посчитала Набиуллина.

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Она добавила, что эпизоды, которые Россия пережила в 2014 и 2022 годах, отмечались именно кратковременными пиковыми значениями ставки, так как были связаны с рисками финансовой стабильности и внешними шоками. «А спрос тогда падал не столько в ответ на взлет ставок, сколько вследствие этих внешних шоков. Сейчас же высокий уровень ставок — это ответ на перегрев спроса, при том, что все остальные факторы спроса работают на его расширение. И это коренное различие», — сказала Набиуллина.

ЦБ в пятницу поднял ключевую ставку на два пункта

Банк России повысил 26 июля ключевую ставку до 18 процентов годовых. Это первое с начала 2024 года ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) после того, как в декабре ставка была установлена на уровне 16 процентов.

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Также регулятор дал умеренно-жесткий сигнал на ближайшие заседания. Там не допускают смягчения ДКП и готовы к росту до 20 процентов. Наиболее вероятным сценарием является повышение ставки до 19 процентов.

Вернуться к нормальному уровню ставок в регуляторе теперь планируют не раньше 2027 года. На 2025-й прогноз ухудшен с 10-12 процентов годовых до 14-16 процентов, а на 2026-й — с 6-7 процентов до 10-11 процентов. Как сказала Набиуллина, ЦБ РФ будет держать ключевую ставку высокой столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели.