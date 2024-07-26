Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:49, 26 июля 2024Экономика

Центробанк поднял ключевую ставку до 18 процентов годовых. Как это повлияет на рост цен и доступность кредитов?

Центробанк на фоне роста инфляции поднял ключевую ставку до 18 процентов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

По итогам заседания совета директоров 26 июля Банк России повысил ключевую ставку до 18 процентов годовых. Это первое с начала 2024 года ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) после того, как в декабре ставка была установлена на уровне 16 процентов.

19
процентов годовых

стало наиболее вероятным уровнем ставки до конца года в обновленном базовом прогнозе

При этом регулятор дал умеренно-жесткий сигнал на ближайшие заседания. Речь идет о прогнозе по среднему уровню ставки в этом году, который вырос до 16,9-17,4 процента. Таким образом, в Центробанке не допускают смягчения ДКП и готовы к росту до 20 процентов. Наиболее вероятным сценарием является повышение ставки до 19 процентов.

Вернуться к нормальному уровню ставок в регуляторе теперь хотят не раньше 2027 года. На 2025-й прогноз ухудшен с 10-12 процентов годовых до 14-16 процентов, а на 2026-й — с 6-7 процентов до 10-11 процентов. Как сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ЦБ РФ будет держать ключевую ставку высокой столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели.

Рост цен и перегрев экономики не оставили ЦБ выбора

Основной причиной столь резкого изменения стратегии стало серьезное отклонение от ожиданий по инфляции, которые были представлены в первом полугодии. Вместо снижения регулятор получил новый виток роста цен, так что обновленный прогноз предусматривает инфляцию к концу года на уровне 6,5-7 процентов (4,3-4,8 процента еще в июне).

6,5-7
процентов

составляет прогноз по инфляции к концу года

Также растут инфляционные ожидания (влияют на желание граждан быстрее потратить средства и служат проинфляционным фактором), а кредитование остается высоким. Вкупе с нарастанием дефицита трудовых ресурсов и увеличением издержек для компаний ситуация говорит о сохранении уровня перегрева экономики.

Главным риском названы проблемы с внешней торговлей под влиянием геополитики

Центробанк констатировал, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают, главным образом они связаны с условиями внешней торговли, в том числе под влиянием геополитики, сохранением высоких инфляционных ожиданий у населения и продолжением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.

Материалы по теме:
Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро. Что будет с курсом и как теперь покупать и продавать валюту?
Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро.Что будет с курсом и как теперь покупать и продавать валюту?
12 июня 2024
Два крупных банка Китая перестали принимать платежи из России в юанях. Как на них повлияли возможные санкции США?
Два крупных банка Китая перестали принимать платежи из России в юанях.Как на них повлияли возможные санкции США?
21 марта 2024

Речь идет о трудностях в расчетах с дружественными странами, которые продолжаются с конца прошлого года. По этой причине Россия столкнулась с резким падением импорта, что, в свою очередь, снижает предложение при неизменном спросе и добавляет инфляционного давления.

Аналитики были готовы и к большей жесткости ЦБ

Большинство аналитиков были готовы к повышению ставки. В первую очередь потому, что по итогам прошлого заседания регулятор дал максимально жесткий сигнал, а его представители неоднократно предупреждали о пересмотре стратегии. При этом отдельные эксперты говорили, что не удивятся, если ЦБ решится поднять ставку до 20 процентов на этом или следующем заседании, которое состоится 13 сентября.

С момента прихода на должность председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной на более высоком уровне ставка находилась только однажды. В конце февраля 2022 года после начала боевых действий на Украине регулятор поднял ее до 20 процентов годовых. Текущий уровень стал наиболее близким к максимуму двухлетней давности.

Материалы по теме:
В России отменили программу льготной ипотеки. Что будет с ценами на квартиры?
В России отменили программу льготной ипотеки.Что будет с ценами на квартиры?
27 июня 2024
Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро. Что будет с курсом и как теперь покупать и продавать валюту?
Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро.Что будет с курсом и как теперь покупать и продавать валюту?
12 июня 2024

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что инфляционные процессы в стране действительно есть, они приводят к росту цен в различных сегментах и вызывают определенное беспокойство в правительстве и Центробанке. По его словам, ответственные лица прорабатывают определенные меры.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан Герой России генерал Дмитрий Булгаков. В начале мобилизации его сняли с поста замминистра обороны

      Медведь утолил голод на российском кладбище и попал на видео

      На Украине отказались отменять запрет на обучение в аспирантуре по контракту

      Назван сценарий Харрис в дебатах с Трампом

      Появились подробности о загоревшемся на Красной площади человеке

      По делу экс-замминистра обороны Булгакова ранее арестовали трех россиян

      У бывшего тренера ЦСКА на ОИ в Париже украли вещи на полмиллиона евро

      Во Франции саботаж на железных дорогах парализовал работу поездов

      В российском городе из бойцов СВО сформировали отряд для патрулирования

      На Украине мужчина в ТЦК отрезал себе два пальца топором

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше