Центробанк поднял ключевую ставку до 18 процентов годовых. Как это повлияет на рост цен и доступность кредитов?

Центробанк на фоне роста инфляции поднял ключевую ставку до 18 процентов

По итогам заседания совета директоров 26 июля Банк России повысил ключевую ставку до 18 процентов годовых. Это первое с начала 2024 года ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) после того, как в декабре ставка была установлена на уровне 16 процентов.

19 процентов годовых стало наиболее вероятным уровнем ставки до конца года в обновленном базовом прогнозе

При этом регулятор дал умеренно-жесткий сигнал на ближайшие заседания. Речь идет о прогнозе по среднему уровню ставки в этом году, который вырос до 16,9-17,4 процента. Таким образом, в Центробанке не допускают смягчения ДКП и готовы к росту до 20 процентов. Наиболее вероятным сценарием является повышение ставки до 19 процентов.

Вернуться к нормальному уровню ставок в регуляторе теперь хотят не раньше 2027 года. На 2025-й прогноз ухудшен с 10-12 процентов годовых до 14-16 процентов, а на 2026-й — с 6-7 процентов до 10-11 процентов. Как сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ЦБ РФ будет держать ключевую ставку высокой столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели.

Рост цен и перегрев экономики не оставили ЦБ выбора

Основной причиной столь резкого изменения стратегии стало серьезное отклонение от ожиданий по инфляции, которые были представлены в первом полугодии. Вместо снижения регулятор получил новый виток роста цен, так что обновленный прогноз предусматривает инфляцию к концу года на уровне 6,5-7 процентов (4,3-4,8 процента еще в июне).

6,5-7 процентов составляет прогноз по инфляции к концу года

Также растут инфляционные ожидания (влияют на желание граждан быстрее потратить средства и служат проинфляционным фактором), а кредитование остается высоким. Вкупе с нарастанием дефицита трудовых ресурсов и увеличением издержек для компаний ситуация говорит о сохранении уровня перегрева экономики.

Главным риском названы проблемы с внешней торговлей под влиянием геополитики

Центробанк констатировал, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают, главным образом они связаны с условиями внешней торговли, в том числе под влиянием геополитики, сохранением высоких инфляционных ожиданий у населения и продолжением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.

Речь идет о трудностях в расчетах с дружественными странами, которые продолжаются с конца прошлого года. По этой причине Россия столкнулась с резким падением импорта, что, в свою очередь, снижает предложение при неизменном спросе и добавляет инфляционного давления.

Аналитики были готовы и к большей жесткости ЦБ

Большинство аналитиков были готовы к повышению ставки. В первую очередь потому, что по итогам прошлого заседания регулятор дал максимально жесткий сигнал, а его представители неоднократно предупреждали о пересмотре стратегии. При этом отдельные эксперты говорили, что не удивятся, если ЦБ решится поднять ставку до 20 процентов на этом или следующем заседании, которое состоится 13 сентября.

С момента прихода на должность председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной на более высоком уровне ставка находилась только однажды. В конце февраля 2022 года после начала боевых действий на Украине регулятор поднял ее до 20 процентов годовых. Текущий уровень стал наиболее близким к максимуму двухлетней давности.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что инфляционные процессы в стране действительно есть, они приводят к росту цен в различных сегментах и вызывают определенное беспокойство в правительстве и Центробанке. По его словам, ответственные лица прорабатывают определенные меры.