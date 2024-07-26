По итогам заседания совета директоров 26 июля Банк России повысил ключевую ставку до 18 процентов годовых. Это первое с начала 2024 года ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) после того, как в декабре ставка была установлена на уровне 16 процентов.
стало наиболее вероятным уровнем ставки до конца года в обновленном базовом прогнозе
При этом регулятор дал умеренно-жесткий сигнал на ближайшие заседания. Речь идет о прогнозе по среднему уровню ставки в этом году, который вырос до 16,9-17,4 процента. Таким образом, в Центробанке не допускают смягчения ДКП и готовы к росту до 20 процентов. Наиболее вероятным сценарием является повышение ставки до 19 процентов.
Вернуться к нормальному уровню ставок в регуляторе теперь хотят не раньше 2027 года. На 2025-й прогноз ухудшен с 10-12 процентов годовых до 14-16 процентов, а на 2026-й — с 6-7 процентов до 10-11 процентов. Как сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ЦБ РФ будет держать ключевую ставку высокой столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели.
Рост цен и перегрев экономики не оставили ЦБ выбора
Основной причиной столь резкого изменения стратегии стало серьезное отклонение от ожиданий по инфляции, которые были представлены в первом полугодии. Вместо снижения регулятор получил новый виток роста цен, так что обновленный прогноз предусматривает инфляцию к концу года на уровне 6,5-7 процентов (4,3-4,8 процента еще в июне).
составляет прогноз по инфляции к концу года
Также растут инфляционные ожидания (влияют на желание граждан быстрее потратить средства и служат проинфляционным фактором), а кредитование остается высоким. Вкупе с нарастанием дефицита трудовых ресурсов и увеличением издержек для компаний ситуация говорит о сохранении уровня перегрева экономики.
Главным риском названы проблемы с внешней торговлей под влиянием геополитики
Центробанк констатировал, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают, главным образом они связаны с условиями внешней торговли, в том числе под влиянием геополитики, сохранением высоких инфляционных ожиданий у населения и продолжением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.
Речь идет о трудностях в расчетах с дружественными странами, которые продолжаются с конца прошлого года. По этой причине Россия столкнулась с резким падением импорта, что, в свою очередь, снижает предложение при неизменном спросе и добавляет инфляционного давления.
Аналитики были готовы и к большей жесткости ЦБ
Большинство аналитиков были готовы к повышению ставки. В первую очередь потому, что по итогам прошлого заседания регулятор дал максимально жесткий сигнал, а его представители неоднократно предупреждали о пересмотре стратегии. При этом отдельные эксперты говорили, что не удивятся, если ЦБ решится поднять ставку до 20 процентов на этом или следующем заседании, которое состоится 13 сентября.
С момента прихода на должность председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной на более высоком уровне ставка находилась только однажды. В конце февраля 2022 года после начала боевых действий на Украине регулятор поднял ее до 20 процентов годовых. Текущий уровень стал наиболее близким к максимуму двухлетней давности.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что инфляционные процессы в стране действительно есть, они приводят к росту цен в различных сегментах и вызывают определенное беспокойство в правительстве и Центробанке. По его словам, ответственные лица прорабатывают определенные меры.