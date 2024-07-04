Набиуллина анонсировала обсуждение шага повышения ключевой ставки

Набиуллина: темой обсуждения в Банке России станет шаг повышения ключевой ставки

Предметом обсуждения на заседании совета директоров Банка России, которое состоится 26 июля, станет шаг повышения ключевой ставки, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит ТАСС.

Глава регулятора признала, что ситуация с ростом цен значительно отклонилась от базового сценария. В связи с тем, что проинфляционные риски не только возросли, но и реализовались, на повестке будет обсуждение повышения ставки, анонсировала она.

Ранее советник Набиуллиной Ксения Юдаева рассказала, что прогноз по годовой инфляции на июльском заседании будет повышен, потому что в настоящее время цены растут быстрее, чем ожидалось. В свою очередь заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин уточнил, что в Центробанке будут обсуждать повышение ключевой ставки с текущих 16 процентов до 17 или даже до 18 процентов.