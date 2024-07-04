В Центробанке рассказали о выборе размера повышения ставки

Зампред ЦБ Заботкин предупредил о повышении ставки до 17 или 18 процентов

На следующем заседании совета директоров Центробанка, которое состоится 26 июля, его участники будут обсуждать повышение ключевой ставки с текущих 16 процентов до 17 или даже до 18 процентов. Об этом предупредил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, передает «Интерфакс».

Он добавил, что эти альтернативы обсуждались и на заседании в начале июня, по итогам которого ЦБ дал сигнал об ужесточении денежно-кредитной политики (ДКП), но сохранил ставку, а будут ли они расширены, зависит от поступающих данных.

Ранее советник главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, бывший первый зампред регулятора Ксения Юдаева рассказала, что прогноз по годовой инфляции на июльском заседании будет повышен, потому что в настоящее время цены растут быстрее, чем ожидалось.

В июне Центробанк сообщал и о росте инфляционных ожиданий россиян с 11,7 процента до 11,9 процента. Наблюдаемая ими годовая инфляция подросла до 14,4 процента. Оба этих фактора оказывают давление на реальный рост цен из-за стремлений граждан активнее тратить средства перед их ожидаемым обесцениванием.

Эти факторы наряду с темпами кредитования, которые остаются высокими, считаются основными в решении о повышении или снижении ключевой ставки. Кроме того, накануне Росстат сообщил об очередном скачке инфляции, в годовом выражении она ускорилась до 9,22 процента в связи с повышением тарифов ЖКХ с 1 июля.

В начале года представители ЦБ, чиновники и эксперты ожидали, что со второго полугодия в росте цен сформируется тренд на снижение, после чего регулятор начнет постепенно снижать ставку.