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13:15, 1 июля 2024Экономика

Центробанк повысит прогноз по инфляции на год

Советник главы ЦБ Юдаева пообещала повышение прогноза по инфляции на 2024 год

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Прогноз Центробанка по инфляции на 2024 год будет повышен к июльскому заседанию совета директоров регулятора. Пересмотр ожиданий пообещала советник главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, бывший первый зампред регулятора Ксения Юдаева, передает РИА Новости.

Она напомнила, что ЦБ регулярно меняет прогноз с учетом новых обстоятельств, и сейчас они таковы, что цены растут сильнее, чем предполагалось. В апреле регулятор уже повышал прогноз по инфляции на год до 4,3-4,8 процента, однако в мае и июне вместо замедления различные ведомства зафиксировали рост цен.

В прошлом месяце ЦБ сообщил также о росте инфляционных ожиданий россиян с 11,7 процента до 11,9 процента, а наблюдаемой ими годовой инфляции — до 14,4 процента. Оба этих фактора оказывают давление на реальный рост цен из-за стремлений граждан быстрее потратить средства.

Экономист Дмитрий Полевой указал, что по официальным данным в годовом выражении инфляция в июне соответствует 8,75 процента. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) отметил, что для достижения целевых значений Банка России цены в стране во втором полугодии должны перестать расти.

Замечание Юдаевой стало новым сигналом о готовности регулятора повысить ключевую ставку на заседании совета директоров в конце июля. Такого решения ожидают большинство экономистов, их прогнозы расходятся только в величине повышения.

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      Платон Щукин
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