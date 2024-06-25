Банк России назвал новый повод для роста ключевой ставки

Банк России сообщил об увеличении инфляционных ожиданий в июне

Инфляционные ожидания россиян в июне продолжили рост, увеличившись с 11,7 процента до 11,9 процента, а долгосрочные ожидания на пять лет возросли до 10,7 процента. Об этом говорится в комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», опубликованном на сайте регулятора.

Респонденты без сбережений ожидания несколько снизили, хотя они все равно остаются на уровнях осени 2023 года, а граждане со сбережениями стали ждать большего роста цен.

Ранее в ЦБ отмечали, что снижение инфляционных ожиданий входит в список важнейших поводов для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), а обратный процесс, наряду с ускорением роста цен, напротив, станет фактором в пользу роста ключевой ставки.

Наблюдаемая населением годовая инфляция повысилась до 14,4 процента. Также выросли ценовые ожидания предприятий во всех крупных отраслях и снизился индекс потребительских настроений, который, впрочем, остается гораздо выше, чем год назад.

Ранее в резюме ЦБ по итогам обсуждения ключевой ставки на заседании совета директоров 7 июня говорилось о возможности ее резкого повышения на следующей встрече в конце июля. В прошлом, с момента, когда регулятор возглавила Эльвира Набиуллина, такие сигналы всегда означали изменение ставки в указанную сторону.