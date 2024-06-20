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15:08, 20 июня 2024Экономика

Центробанк предупредил о возможном резком повышении ставки

ЦБ предупредил о возможном повышении ключевой ставки на заседании 26 июля

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Банк России предупредил о возможном резком повышении ключевой ставки на следующем заседании, которое состоится 26 июля. Об этом говорится в резюме по итогам обсуждения ключевой ставки регулятора.

Центробанк отметил, что такое решение будет принято при наличии «убедительных данных о реализации альтернативного сценария в экономике». Регулятор также подчеркнул, что на данный момент в стране не наблюдается существенного замедления роста кредитования, что может говорить о недостаточно жесткой денежно-кредитной политике.

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По данным ЦБ, экономика РФ выросла в первом квартале на 5,4 процента в годовом выражении, что оказалось выше прогноза банка. В апреле темпы роста замедлились, оставаясь на высоком уровне. Однако большинство индикаторов инфляционных ожиданий в мае выросли, что усиливает инерцию устойчивой инфляции, сообщили в регуляторе.

На заседании 7 июня Центральный банк России неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов. Представители ЦБ тогда отметили, что рост спроса в России продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг, поэтому не исключено повышение показателя на ближайшем заседании.

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