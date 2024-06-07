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13:33, 7 июня 2024Экономика

Центробанк решил в четвертый раз не менять ставку

Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 16 процентов

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

На заседании совета директоров в пятницу, 7 июня, Центральный банк России неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов. О решении не ужесточать денежно-кредитную политику сообщает пресс-служба регулятора.

Представители ЦБ отметили, что рост спроса в России продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг, поэтому не исключено повышение показателя на ближайшем заседании. Для возвращения инфляции к целевому уровню в четыре процента потребуется «существенно более продолжительный период» поддержания высокой ставки, отметили в ЦБ.

Одним из аргументов в пользу изменения ключевой ставки называют дефицит трудовых ресурсов, который по-прежнему является главным ограничением для наращивания производства.

«Жесткость рынка труда продолжает нарастать. Безработица вновь обновила исторический минимум. Рост реальных зарплат ускорился, что, однако, связано с высокими выплатами годовых премий в I квартале 2024 года», — отметили в регуляторе.

Еще одним доводом против смягчения денежно-кредитной политики называют высокую кредитную активность — рост выдачи необеспеченных займов поддерживает увеличение доходов населения. В то же время программы льготной ипотеки вносят основной вклад в прирост портфеля банков.

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Следующее заседание Совета директоров Банка России об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля 2024 года.

ЦБ не менял ключевую ставку с начала 2024 года. До этого показатель оставляли неизменным три раза подряд, последний раз совет директоров решил сохранить ставку на уровне 16 процентов 26 апреля.

Ставку сохранили вопреки ожиданиям большинства аналитиков и представителей банковского сектора. Так, глава Сбера Герман Греф полагал, что Центробанк как минимум сохранит ставку на текущем уровне, но не исключал и ее повышения. Похожий прогноз составил и глава ВТБ Андрей Костин — в качестве аргумента он привел настрой Центробанка добиться снижения инфляции до четырех процентов.

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На возможное ужесточение ДКП намекал и сам регулятор — в конце мая он опубликовал мнение ряда аналитиков, которые увеличили прогнозируемый среднегодовой размер ключевой ставки на 1 процентный пункт (п.п.), до отметки в 15,9 процента. Прогноз на следующий год также скорректировали — до 12,4 процента годовых, что сразу на два п.п. больше, чем по результатам предыдущего варианта, на 2026-й год — 9,4 процента, с ростом на 1,3 п.п.

Многие банки поспешили поднять ставки по депозитам, не дожидаясь решения ЦБ по денежно-кредитной политике. Так, Альфа-Банк увеличил ставку до 16 процентов, «Уралсиб» и Тинькофф-банк — до 17. Газпромбанк увеличил максимальную доходность по одному из вкладов до 17,5 процента. Клиентам Сбера стала доступна максимальная ставка на деньги, которые не хранились на других вкладах в банке в предыдущие два календарных месяца, в размере 18 процентов годовых.

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