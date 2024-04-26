Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:31, 26 апреля 2024Экономика

Банк России сохранил ключевую ставку третий раз подряд

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Центробанк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Такое решение принято третий раз подряд. Оно совпало с прогнозами большинства аналитиков, которые отмечали отсутствие значимых поводов для изменения денежно-кредитной политики (ДКП) в ту или иную сторону.

Как и предполагали эксперты, регулятор указал на слишком медленное снижение инфляционного давления и сохраняющийся повышенный внутренний спрос, который превышает возможности предложения. В Банке России признали, что возвращение роста цен к целевому показателю происходит медленнее, чем ожидалось в феврале.

В связи с этим базовый прогноз по средней ключевой ставке повышен до 15-16 процентов в 2024 году и 10-12 процентов в 2025-м. ЦБ ожидает, что в текущем году инфляция составит 4,3-4,8 процента (4-4,5 процента после заседания в марте), а в следующем вернется к целевым 4 процентам.

Годовая инфляция по оценке на 22 апреля составляла 7,8 процента (больше, чем 18 марта), хотя показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность снизился с 6,8 процента в феврале до 6,1 процента.

Накануне президент России Владимир Путин на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил о своей уверенности в постепенном снижении ставки. В то же время первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов назвал ужесточение ДКП даже более вероятным сценарием в связи с тем, что ставка на текущем уровне слабо влияет на ситуацию, не останавливая перегрев экономики.

Котировки RUIRYY от TradingView
Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на вопрос о недвижимости арестованного замглавы Минобороны

      Трамп захотел спасти мир от коммунистов и фашистов

      Москвичам назвали дату отключения отопления

      В России захотели выплатить миллионы рублей бойцу ВСУ

      Блогеры из мусульманской страны побывали в горах Сочи и оценили русский снег

      Центробанк допустил отказ от снижения ставки до конца года

      Солдаты ВСУ помогли скрыться стрелявшим в полицейского военным

      Мужчина отбился отверткой от напавшего на него аллигатора

      Лоза высказался о помощи уехавших из России звезд ВСУ

      В Британии пятерых мужчин обвинили во вражеской деятельности в пользу России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше