Банк России сохранил ключевую ставку третий раз подряд

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых

Центробанк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 26 апреля, сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Такое решение принято третий раз подряд. Оно совпало с прогнозами большинства аналитиков, которые отмечали отсутствие значимых поводов для изменения денежно-кредитной политики (ДКП) в ту или иную сторону.

Как и предполагали эксперты, регулятор указал на слишком медленное снижение инфляционного давления и сохраняющийся повышенный внутренний спрос, который превышает возможности предложения. В Банке России признали, что возвращение роста цен к целевому показателю происходит медленнее, чем ожидалось в феврале.

В связи с этим базовый прогноз по средней ключевой ставке повышен до 15-16 процентов в 2024 году и 10-12 процентов в 2025-м. ЦБ ожидает, что в текущем году инфляция составит 4,3-4,8 процента (4-4,5 процента после заседания в марте), а в следующем вернется к целевым 4 процентам.

Годовая инфляция по оценке на 22 апреля составляла 7,8 процента (больше, чем 18 марта), хотя показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность снизился с 6,8 процента в феврале до 6,1 процента.

Накануне президент России Владимир Путин на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил о своей уверенности в постепенном снижении ставки. В то же время первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов назвал ужесточение ДКП даже более вероятным сценарием в связи с тем, что ставка на текущем уровне слабо влияет на ситуацию, не останавливая перегрев экономики.