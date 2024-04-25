Размер ключевой ставки в России посчитали недостаточным

Зампред ВТБ Пьянов: экономика России не демонстрирует признаков охлаждения

Предпосылкой для возможного повышения ключевой ставки в дальнейшем может стать перегрев российской экономики. Такое мнение высказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, слова которого приводит РБК.

Несмотря на жесткую политику регулятора, экономика страны продолжает расти «с перегревом» и двигаться в сторону очень высоких темпов роста, сказал Пьянов. ЦБ при этом оказывается в ситуации, когда дальнейшее повышение ставки является затруднительным, дал понять он.

Первый зампред ВТБ сравнил происходящее с «эффектом Джанибекова» в космосе. Экономика России, по аналогии с гайкой в теореме советского космонавта, не демонстрирует признаков охлаждения «в силу инерции масс», объяснил он. На это указывают темпы роста ВВП, увеличение объемов корпоративного кредитования и неравномерное замедление составляющих инфляции, убежден Пьянов.

На предыдущем заседании совета директоров Банка России 22 марта ЦБ решил сохранить ставку на уровне 16 процентов годовых. По словам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, жесткая денежно-кредитная политика помогла затормозить инфляцию, однако на темпы роста экономики повлияла минимально.